বাউবি’র বিএ-বিএসএস পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) ২০১৮ সালের ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ), ব্যাচেলর অব সোস্যাল সায়েন্স (বিএসএস) পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল সোমবার প্রকাশিত হয়েছে। বাউবি’র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।



২০১৯ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত এ চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৫১ হাজার ৪৫৬ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এদেরমধ্যে ৩২ হাজার ৮৩৮ জন উত্তীর্ণ হন। পাশের হার ৬৩ দশমিক ৮২। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১৮ হাজার ৯৬ জন ছাত্র এবং ১৪ হাজার ৭৪২ জন ছাত্রী।



উল্লেখ্য, একই সঙ্গে বিএ-বিএসএস প্রোগ্রামের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সিমেস্টার বিষয়ভিত্তিক ৩ লাখ ৩১ হাজার ৬৮৫ জনের পরীক্ষার ফলও প্রকাশ করা হয়েছে।



চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সিজিপিএ (CGPA) bou.ac.bd এবং Semester/Detail Result- exam.bou.edu.bd ঠিকানায় পাওয়া যাবে। এছাড়াও SMS এর মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়ার জন্য bou<space>student ID (11digits without any space, for example 16023810001) লিখে ২৭৭৭ এ SMS পাঠাতে হবে।



ব্রেকিংনিউজ/এমজি