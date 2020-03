‘আমি পুরো সুস্থ, ভালো আছি, কোনো সমস্যা নেই’ (I am quite fit, well, no problem)- প্রথাগতভাবে সম্বোধন করে ইংরেজিতে এমনভাবে শারীরিক অবস্থার কথা জানালো খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেপালি ছাত্র মহাদেব তিউয়ারি।



বুধবার উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান তাকে দেখতে যেয়ে তার শারীরিক অবস্থার কথা জানতে চাইলে সহাস্যে বিনয়ের সাথে এমন অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে মহাদেব।



সামান্য জ্বর ও সর্দি-কাশি নিয়ে গত রবিবার খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যেয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেপালি শিক্ষার্থী মহাদেব তিউয়ারিকে নিয়ে করোনাভাইরাসের সন্দেহের গুজব সামাজিক যোগাযোগ ও কিছু মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাকে নিয়ে করোনভাইরাসের সন্দেহটা যে নিছক গুজব ছিলো তা প্রতীয়মান হয়েছে। সেই শিক্ষার্থী প্যারাসিটামল ও হিস্টাসিনজাত ওষুধে উপশমলাভ করে দুদিন পরেই পুরো সুস্থ হয়ে ওঠে। যদিও হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে গত ৫ দিন আইসোলেশনে রাখা হয়।



উপাচার্য মহাদেব তিউয়ারির থাকা-খাওয়াসহ তার অন্যান্য খোঁজ-খবরও নেন। সে জানায় নেপালে তার পিতা-মাতার সাথে, বোনের সাথে নিয়মিত কথা হচ্ছে। সে তার সুস্থতার কথা জানিয়ে দিয়েছে। উপাচার্য তাকে শীঘ্রই হলের রুমে ফিরে ক্লাস ও পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। করোনাভাইরাসের বিষয়টি যেহেতু স্পর্শকাতর তাই এ বিষয়ে যথাযথ মাধ্যমে নিশ্চিত না হয়ে গুজব না ছড়ানোর জন্য উপাচার্য আবারও সকলের প্রতি আহ্বান জানান।



এ সময় সেখানে উপস্থিত আরও কয়েকজন নেপালি শিক্ষার্থী এবং মহাদেব বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ইন্টারন্যাশনাল অফিসের আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর সাধন রঞ্জন ঘোষসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



ব্রেকিংনিউজ/এমজি