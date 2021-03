সরকারি বরাদ্দে এমপি'র মায়ের নামে গুচ্ছগ্রাম!

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি ইউনিয়নের নুরজাহানপুর গ্রামে মুজিববর্ষ উপলক্ষে " আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার," স্লোগানে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ভূমি ও গৃহ প্রদানের আওতায় নির্মিত পূর্ণবাসন কার্যক্রম প্রকল্পের নাম রাখা হয়েছে স্থানীয় এমপি এবাদুল করিম বুলবুলের মায়ের নামে। এ নিয়ে নবীনগরে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা ও সমালোচন।



সরেজমিনে দেখা যায়, আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য নির্মাণাধীন একাধিক পাকা ঘরের গুচ্ছগ্রামের নাম রাখা হয়েছে নুরজাহানপুর রাবেয়া খাতুন পল্লী।



স্থানীয় বড়িকান্দি ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার পারভেজ হারুতের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এটা উপজেলা প্রশাসন থেকে দেয়া হয়েছে।



নবীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একরামুল সিদ্দিকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়টি দেখছেন বলে জানান।



স্থানীয় সংসদ সদস্যএবাদুল করিম বুলবুলএমপির সাথে মুঠোফোনে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। উনার মোবাইলে ফোন করা হলে, sorry I can't talk right now লিখা মেসেজ আসে।



ব্রেকিংনিউজ/ এমএইচ