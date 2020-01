অ্যাভাটার: বিস্ময়কর সিনেমার পেছনের অজানা গল্প

বিশ্বজুড়ে জেমস ক্যামেরনের টারমিনেটর টু ছবিটি ঝড় তোলার পরপরই পরিচালক ভেবেছিলেন অ্যাভাটার নির্মাণের কথা। ১৯৯৪ সালে এর জন্য ৮০ পৃষ্ঠার একটি চিত্রনাট্য লিখেন ক্যামেরন। কিন্তু ছবিটি বানানোর মতো প্রযুক্তির অভাবে বাক্সবন্দি করেন পরিকল্পনা। নির্মাণ করেন টাইটানিক। রেকর্ড পরিমাণ ব্যবসাসফল এই ছবি জিতে নেয় নয়টি অস্কার। ২০০৫ সালে ক্যামেরনের প্রতীক্ষার অবসান হয়। থ্রি-ডি প্রযুক্তির ভার্চুয়াল ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রানুষঙ্গ চলে আসে হাতের নাগালে। ২০০৯-এর মাঝামাঝিতে ক্যামেরনের স্বপ্নের ছবি অ্যাভাটার নির্মাণ শেষ হয়।



এদিকে, ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর পৃথিবীর সর্বোচ্চ আয়ের সিনেমার তকমা গায়ে লাগিয়ে বক্স অফিসে রাজত্ব করেছে ‘অ্যাভাটার’। তবে গত বছরে ‘অ্যাভেঞ্জারস: এন্ডগেম’ হলিউড বক্স অফিসে ‘অ্যাভাটার’র সিংহাসন ছিনিয়ে নিয়েছে। তবে ‘অ্যাভাটার’ এর সিক্যুয়েল আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে বলে সিনেমার বিশ্লেষকরা মনে করছেন।



নতুন সিক্যুয়াল আসার আগে যেনে নেয়া যাক বিস্ময়কর এই ছবি ‘অ্যাভাটার’র কিছু অজানা ফ্যাক্টস:



পরিচালক "জেমস ক্যামেরন" ডিজনি এনিমেটড ফ্লিম "Pocahontas(1995)" দেখার পর সর্বপ্রথম অ্যাভাটার মুভির ধারণা পান। যদিও ধারণা করা হয় "Dr. Seuss" এর "The Lorax" বইটির সাথে মুভির প্লট কিছুটা মিল আছে। বইটির প্লট অনেকটা এরকম, "একটি জঙ্গল যেখানে রহস্য জনক সুন্দর সুন্দর গাছ-পালা এবং অদ্ভুত জীব-জন্তু ছিলো, কিন্তু জঙ্গলটিকে মানুষ ধ্বংস করে দেয়।







জেমস ক্যামেরন, অ্যাভাটার মুভিটি ১৯৯৯ সালেই রিলিজ দেওয়ার চিন্তাভাবনা করেছিলেন কিন্তু তখন এতটা অত্যাধুনিক সিজিআই ইফেক্ট দেওয়ার মতো প্রযুক্তি এবং এত হিউজ পরিমাণ বাজেট কোনো প্রডাকশন হাউজ বহন করতে চাচ্ছিলো না যার কারণে তিনি এটি স্থগিত করে দেন। পরবর্তিতে "The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)" দেখার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রযুক্তি এখন "অ্যাভাটার" এর সিজিআই ইফেক্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। যদিও "20th Century Fox" বিগ বাজেটের কারণে প্রথমে মুভিটি প্রডিউস করার জন্য রাজি হতে চায় নি। জেমস ক্যামেরন "অ্যাভাটার" নিয়ে প্রচুর আত্নবিশ্বাসী ছিলেন, তখন তিনি "ফক্স স্টুডিওকে" বলেন যদি মুভিটি ফ্লপ হয় তাহলে তিনি তার ডিরেকশন ফি নিবেন না।



"দ্যা গ্রেট ওয়াল" ও "প্রিন্স অব পারসিয়া" খ্যাত "ম্যাট ডেমন" এবং "জ্যাক গিলেনহেল;" কে প্রথমে পছন্দ করা হয় "জ্যাক সুলি" রোলটির জন্য কিন্তু জেমস ক্যামরেন চাচ্ছিলেন একদম জনপ্রিয়তাহীন একজন অভিনেতাকে। সেই সুবাদে "স্যাম অরথিংটন" কে রোলটি করার জন্য অফার করা হয়। তখন তিনি লাইফ নিয়ে এতটাই স্ট্রাগল করতেছিলেন যে, নিজ গাড়িতে বসবাস করতেন।



এলিয়েনদের ব্যবহৃত "Na’vi" ভাষাটি এক হাজার শব্দ সমৃদ্ধ একটি রিয়েল ভাষা, যেটি ভাষাবিদ "পওল ফরমার" আবিষ্কার করেছিলেন "অ্যাভাটার" এর জন্য। এছাড়াও মুভিতে ব্যবহৃত বেশিরভাগ জীব-জন্তুর শব্দ, "জুরাসিক পার্ক" এ ব্যবহৃত জীব-জন্তুর শব্দগুলোকে রিসাইকেল করে ইউজ করা হয়। মিউজিক কম্পোজার টানা দেড় বছর ভোর ৪টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত কাজ করেছিলেন শুধু এই মুভির মিউজিকের পিছনে।







"অ্যাভাটার" ছিলো প্রথম ৩ডি মুভি। শুধু মাত্র কিছু কিছু সিজিআই সীনের জন্য সেট তৈরি করতে প্রায় ৪৭ ঘন্টার মতো সময় লাগতো এ জন্যই সেরা মুভি। এটি বর্তমানে ২য় আয়করা চলচ্চিত্র, কারন এভেঞ্জার্স এন্ড গেম এখন ১ম স্থান অধিকার করে আছে।



অ্যাভাটার মুভি মোট ৩টি অস্কার সহ ৮৭ টি এ্যাওয়ার্ড এবং ১২৯ টি নমিনেশন পেয়েছে যা হলো সর্বকালের সেরা। মুভি রিলিজের পর পরই জন ক্যমারেন ঘোষোনা দিয়েছিলো এর সিক্যুয়াল আসবে। তারপার মোট ৪ বার তারিখ পেছানোর পর ২০২১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তি দিবেন বলে নিশ্চিত করেছেন, কারন ইতোমধ্যে ছবির শুটিং শেষ। আর এবারের ছবিটিতে টাইটানিক খ্যাত ক্যাট উইন্সলেটকে দেখা যাবে।



‘অ্যাভাটার ২’র অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে সিনেমাটির শুটিং সেটের একটি ছবি প্রকাশ করে বিষয়টি জানানো হয়।



ছবিতে ক্যাপশন দেওয়া হয়, ২০১৯ সালে আমাদের সরাসরি শুটিংয়ের পর্বে শেষ দিন। আমরা সময়টা আনন্দ নিয়ে উদযাপন করছি।



ব্রেকিংনিউজ/অমৃ