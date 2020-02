‘সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে’

কিছুদিন আগে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে ফিরে এসেছিলেন জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকা ও অর্থহীন ব্যান্ডের সুমন। থাইল্যান্ডে চিকিৎসা করাতে গিয়েও হয়েছিলেন দুর্ঘটনার শিকার। শরীরে অনেকগুলো অস্ত্রোপচারের পর আবার গানে ফেরেন।



বেসবাবা খ্যাত এই শিল্পী আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মার্চের ১৯ তারিখে জার্মানি যাচ্ছেন সার্জারির জন্য। দুঃখের খবর এই, যদি সার্জারি সঠিক উপায়ে না হয়, তবে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে তার।



তথ্যগুলো জানিয়েছেন বেসবাবা নিজেই। নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেছেন সুমন। লেখেন-



হেলথ আপডেটঃ আমার শরীর ভালো না। আমি সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকি। আমার স্পাইনের অবস্থা খুব খারাপ। ১৯ তারিখে জার্মানি যাচ্ছি সার্জারির জন্য, যদিও ডাক্তাররা খুব একটা আশাবাদী নয়। সার্জারি অসফল হলে আমার সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দেখা যাক কি হয়।



Happiness is a choice and life is beautiful. সবাই দোয়া করবেন।



২০১৭ সালের জুন মাসে চেকআপের জন্য ব্যাংককে গিয়েছিলেন সুমন। ব্যাংককের স্যামিতিভেজ সুখুম্ভিত হাসপাতালে ছোট একটা অস্ত্রোপচার হয় তার। সেখানে বিশ্রাম নিয়ে হোটেলে ফিরছিলেন তিনি। রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি মাইক্রোবাস পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। তিনি পরে অজ্ঞান হয়ে যান।



ফেসবুকেই নিজের দুর্ঘটনার ছবি প্রকাশ করেছিলেন সুমন। জানিয়েছিলেন দুর্ঘটনায় তার মুখের চোয়াল ভেঙে যায় এবং কানের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়। তাকে ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ১১ ঘণ্টা অস্ত্রোপচার করা।



