প্রচন্ড রকম ভাবে মানসিক ধাক্কা দিবে যে ১০টি সিনেমা

কিছু সিনেমা আছে যেগুলো মানুষের আচরণ বা সাইকোলজি বুঝতে খুবই সহায়ক। এছাড়া অসাধারণ টুইস্ট এন্ডিংও রয়েছে। যে সিনেমাগুলোর শেষটা দেখে মুখ হা করে থাকতে হয়। প্রচন্ডরকম শকও খাবেন।



দেখে নেয়া যাক প্রচন্ড রকম ভাবে মানসিক ধাক্কা দেয়া ১০টি সিনেমার তালিকা,



১০. Triangle



এই সিনেমাটি কমপক্ষে দুবার দেখতে হবে। না হলে গল্প বোঝাটা মুশকিল। শুধু এক লাইন বলা যায়, সিনেমার শেষটা দেখে আপনার মাথা ঘুরবেই।



০৯. The Exam



সময় আশি মিনিট। একটি প্রশ্নের উত্তর। আর কিছু অদ্ভুত নিয়ম বলে পরিদর্শক চলে যায়। থেকে যায় পিস্তলধারী একজন গার্ড এবং সেই আটজন ক্যান্ডিডেট। পরীক্ষার রুমটি একদম বদ্ধ। কোন জানালা নেই। খালি আছে প্রবেশ করার জন্য একটি মাত্র দরজা। আর রুমের ভেতর আটটি ডেস্ক ও চেয়ার রাখা। সেই ডেস্কের উপর তাদের ক্যান্ডিডেট নাম্বার আর একটি করে পেন্সিল রাখা। এতো সবে শুরু। বাকিটা দেখতে হবে।



০৮. The Orphanage



এটি একটি স্প্যানিশ হরর মিস্ট্রি থ্রিলার সিনেমা। অসাধারণ কাহিনীনির্ভর হরর সিনেমা। শেষের কয়েকমিনিট এখনো ভুলতে পারবেন না।



০৭.The Illusionist



কাহিনীর পটভূমি ১৯০০ সাল। ভিয়েনার এক ম্যাজিশিয়ান আইজেনহাইম প্রেমে পড়ে সোফির। যে কিনা সামাজিক মর্যাদায় তার থেকে অনেক উঁচু অবস্থানের। সোফির বিয়ে ঠিক হয় রয়্যাল হাউজের প্রিন্সের সাথে। ইল্যুসনিস্ট কি পারবে পুরো দুনিয়ার সামনে কোন ইল্যুসন তৈরী করতে? শেষের দৃশ্য দেখে বুঝতে পারবেন আপনি এতক্ষণ আসলেই ইল্যুশনের ভিতরে ছিলেন।



০৬. Orphan



এই সিনেমা সম্পর্কে কিছু বলা যাবেনা। বললেই হয়তো রহস্যটা ভেঙ্গে যাবে। অসাধারণ একটা সিনেমা।



০৫. Montage



বছর আগে একটি ছোট মেয়েকে অপহরণ করা হয়। মেয়েটাকে মৃত উদ্ধার করা হয়। কিন্তু অপরাধীকে ধরা যায় না। ১৫ বছরেও এই রহস্যের কূল-কিনারা করা যায় নি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আবার সেই অপরাধীর অস্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। ১৫ বছর বাদে আবারও একটি শিশু অপহরণ হয়। ১৫ বছর আগে যেভাবে অপহরণ করা হয়েছিল সেই একই ভাবে এবারও অপহরণ করা হয়।



গোয়েন্দাদের পাশাপাশি এবার মাঠে নামে সেই মা যে ১৫ বছর আগে তার মেয়েকে হারিয়েছিল। সে তার মত করে রহস্য উদঘাটন করতে থাকে।পাশাপাশি গোয়েন্দাদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। আর সবশেষে দেখা যায় এক বিরাট চমক।



০৪. Old boy



একজন লোককে অপহরণ করা হয়। পনের বছর তাকে একটা রুমে বন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু কেন? সিনেমাটির শেষে যে টুইষ্টটি আছে তা আপনার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব! এই শক কোনো মনুষ্যপ্রানীর পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়।



০৩.The Prestige



ক্রিস্টোফার নোলানের সিনেমা। যারা ম্যাজিক পছন্দ করেন তারা দেখতে পারেন। মাথা হ্যাং করা একটা সিনেমা। আর কখনই The Illusionist আর এই সিনেমা এক দিনে দেখবেন না।



০২. Fight Club



এটা এমন একটা সিনেমা শেষ দৃশ্য না দেখলে বোঝাই যাবে না সিনেমাটা কতখানি টুইস্ট।



০১. Shutter Island



ধরুন, আপনার সাথে গল্প করতে করতে আপনাকে আমার প্রতি এমন আচ্ছন্ন করে ফেলছি যে আমার প্রতি এক ভাল লাগা ও সিম্প্যাথি তৈরি হল আপনার। এমন এক পর্যায়ে হঠাৎ নিজের রূপ বদলে আপনাকে চমকে দিলাম। আপনি যেমন হচকিয়ে যাবেন তেমনি এই সিনেমার শেষ পর্যায়ে পরিচালক আপনাকে চোখের পলকে করে চমকিয়ে দিবে। পরিচালক আবার মার্টিন স্করসিস।



