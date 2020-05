হুমায়ূন আহমেদের বাড়িতে আগুন, ছাদে আটকা শাওনসহ কয়েকজন

প্রয়াত জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদের বাড়ি 'দখিন হাওয়া'য় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (৩ এপ্রিল) সকালে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এতে তেমন কোনো ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।



অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি হুমায়ূন আহমেদের স্ত্রী অভিনেতা ও শিল্পী মেহের আফরোজ শাওন ফেসবুকে নিজের ভেরিফাইড পেজে এক স্ট্যাটাসে জানান। সেখানে তিনি লেখেন, 'দখিন হাওয়ায় আগুন! আমরা কয়েকজন ছাদে আটকা পড়ে আছি। Pray for us... please'



এ বিষয়ে ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির সময় সংবাদকে জানান জানান, দখিন হাওয়ায় আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নিয়ন্ত্রণ এসেছে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।



অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি বলেও উল্লেখ করেন তিনি।



ব্রেকিংনিউজ/অমৃ