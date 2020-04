ডব্লিওএইচওকে আরও ৩০ মিলিয়ন ডলার দেবে চীন

করোনা ভাইরাসে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে (ডব্লিওএইচও) আরও ৩০ মিলিয়ন ডলারের নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চীন। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ কথা জানিয়েছেন। খবর পিপলস’স ডেইলি চায়না।



এর আগে, এ বছর মার্চের ১১ তারিখ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ডব্লিউএইচওকে অনুদান হিসেবে ২০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল চীন।



এদিকে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনুন্নত স্বাস্থ্যস্ববা ব্যবস্থার কারণে মহামারি করোনা ভাইরাসে মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন। ডব্লিউএইচও’র নেতৃত্বে ওই সকল দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় করার শর্তে এই অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।



টুইটারে দেওয়া চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি- “China has decided to donate additional $30 million in cash to WHO to support its global fight against #COVID19, in particular strengthening developing countries' health systems. China already donated $20 million in cash to WHO on March 11.”



অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া ও চীনের পক্ষে মদদ দেওয়ার অভিযোগে ডব্লিউএইচওকে সকল ধরনের অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দেন। এই পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিশ্ব স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রক এই সংস্থার কার্যক্রম থমকে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছিলেন অনেক বিশ্লেষক। বর্তমান বাস্তবতায় চীনের এই সহায়তা ওই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিচ্ছে।



প্রসঙ্গত, চীনের উহান থেকে গত ডিসেম্বরে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব। এরপর চার মাসে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার ৬৩৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ হাজার ৬০১ জনের মৃত্যু হয়েছে।



বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা ২৭ লাখ ১৮ হাজার ১৩৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৮৫ হাজার ২১ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৫০০ জন।



বর্তমানে বিশ্বে ১৭ লাখ ৮২ হাজার ৪ জন শনাক্ত রোগী রয়েছে। তাদের মধ্যে ১৭ লাখ ২৩ হাজার ৩২৫ জন চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। আর ৫৮ হাজার ৬৭৯ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিউতে রয়েছে।



ভাইরাসটি চীন থেকে ছড়ালেও বর্তমানে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে মোট আক্রান্ত ৮ লাখ ৮০ হাজার ২০৪, মারা গেছে ৪৯ হাজার ৮৪৫ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় সর্বোচ্চ মৃত্যু এবং আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রে।



এছাড়া স্পেনে আক্রান্ত ২ লাখ ১৩ হাজার ২০৪, মারা গেছে ২২ হাজার ১৫৭ জন। ইতালিতে আক্রান্ত ১ লাখ ৮৯ হাজার ৯৭৩, মারা গেছে ২৫ হাজার ৫৪৯ জন। ফ্রান্সে আক্রান্ত ১ লাখ ৫৮ হাজার ১৮৩, মারা গেছে ২১ হাজার ৮৫৬ জন। জার্মানিতে আক্রান্ত ১ লাখ ৫৩ হাজার ১২৯, মারা গেছে ৫ হাজার ৫৭৫ জন। যুক্তরাজ্যে আক্রান্ত ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭৮, মারা গেছে ১৮ হাজার ৭৩৮ জন। তুরস্কে আক্রান্ত ১ লাখ ১ হাজার ৭৯০, মারা গেছে ২ হাজার ৪৯১ জন। ইরানে আক্রান্ত ৮৭ হাজার ২৬, মারা গেছে ৫ হাজার ৪৮১ জন। চীনে আক্রান্ত ৮২ হাজার ৮০৪, মারা গেছে ৪ হাজার ৬৩২ জন। ব্রাজিলে আক্রান্ত ৪৯ হাজার ৪৯২, মারা গেছে ৩ হাজার ৩১৩ জন। বেলজিয়ামে আক্রান্ত ৪২ হাজার ৭৯৭, মারা গেছে ৬ হাজার ৪৯০ জন। কানাডাতে আক্রান্ত ৪২ হাজার ১১০, মারা গেছে ২ হাজার ১৪৭ জন। নেদারল্যান্ডসে আক্রান্ত ৩৫ হাজার ৭২৯, মারা গেছে ৪ হাজার ১ ৭৭ জন। সুইজারল্যান্ডে আক্রান্ত ২৮ হাজার ৪৯৬, মারা গেছে ১ হাজার ৫৪৯ জন। সুইডেনে আক্রান্ত ১৬ হাজার ৭৫৫, মারা গেছে ২ হাজার ২১ জন। মেক্সিকোতে আক্রান্ত ১১ হাজার ৬৩৩, মারা গেছে ১ হাজার ৬৯ জন।



ভারতে আক্রান্ত ২৩ হাজার ৩৯, মারা গেছে ৭২১ জন। পাকিস্তানে আক্রান্ত ১১ হাজার ৫৭, মারা গেছে ২৩৫ জন। বাংলাদেশে আক্রান্ত ৪ হাজার ১৮৬, মারা গেছে ১২৭ জন।



এ রোগের কোনো উপসর্গ যেমন জ্বর, গলা ব্যথা, শুকনো কাশি, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশি, এর কারণে স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতিও কাজ না করতে পারে তাই এগুলো দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। জনবহুল স্থানে চলাফেরার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখতে হবে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এবং খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। খাবার ভালোভাবে সিদ্ধ করে খেতে হবে।



ব্রেকিংনিউজ/এম