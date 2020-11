মাস্ক ছাড়া আদালতে প্রবেশ নিষেধ

কোভিড-১৯ সংক্রমণের সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় মাস্ক পরিধান এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে দেশের সব অধস্তন আদালতে মাস্ক ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট।



বুধবার (৪ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টের বিভাগের বিচার শাখা থেকে ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।



সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আলী আকবর স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আসন্ন শীত মৌসুমে দেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের সম্ভাব্য Second Web (দ্বিতীয় ঢেউ) মোকাবিলায় অধস্তন আদালতসমূহে সকলের মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।



বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অধস্তন আদালতসমূহে ‘মাস্ক ব্যবহার ব্যতিত প্রবেশ নিষেধ/No Mask, No Entry', মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন/Wear Mask, Get Service' ইত্যাদি বার্তা উপযুক্ত মাধ্যমে (পোস্টার, স্টিকার, ব্যানার, বিলবোর্ড্ ইত্যাদি) দৃশ্যমান করাসহ সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, আইনজীবী, আদালতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সেবা গ্রহণকারীর সার্বক্ষণিক মাস্ক পরিধান এবং হাইকোর্ট বিভাগের গত ৩০ জুলাইয়ের ১৩ নং জে নং বিজ্ঞপ্তিমূলে প্রচারিত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রতিপালন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।



এর আগে দেশের সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানে মাস্ক ছাড়া প্রবেশ না করা এবং সেবা না দিতে নির্দেশনা দেয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।



ব্রেকিংনিউজ/কেআই/এসআই