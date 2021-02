আল-জাজিরা: যা বললেন অ্যামিকাস কিউরিরা, এবার পালা অ্যাটর্নি জেনারেলের

বাংলাদেশে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে করা রিট আবেদনটি গ্রহণযোগ্য কিনা এবং আর্জি অনুযায়ী আদালত একটি আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ দিতে পারে কিনা, এ বিষয়ে ৬ জন অ্যামিকাস কিউরি (আদালত-বন্ধু) নিজেদের মতামত তুলে ধরেছেন।



৬ আদালত-বন্ধুর মধ্যে ৫ জনেরই বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, এই রিট আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়, অপর একজন বলেছেন, আদালত চাইলে এ বিষয়ে আদেশ দিতে পারেন।



গতকাল সোমবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চে একে একে ৬ জন অ্যামিকাস কিউরি নিজের বক্তব্য উপস্থাপন শুরু করেন।



শুরুতেই বক্তব্য পেশ করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ জে মোহাম্মদ আলী। এরপর বক্তব্য দেন সুপ্রিম কোর্টের আরেক আইনজীবী কামালুল আলম। এরপর একে একে অপর ৪ অ্যামিকাস কিউরি ফিদা এম কামাল, আব্দুল মতিন খসরু, প্রবীর নিয়োগী ও শাহদীন মালিক তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এরমধ্যে ৫ জনই একই মত দিলেও ভিন্নমত দিয়েছেন আব্দুল মতিন খসরু।



গত ১০ ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত একটি রিট আবেদনের গ্রহণযোগ্যতার প্রাথমিক শুনানি নিয়ে একই বেঞ্চ এক আদেশে উল্লিখিত ৬ জন অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাদের মতামত জানাতে বলেন। আদেশের অনুলিপি ওইদিনই সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের কাছে পৌঁছে দেন হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখা।



৫ আইনজীবী বলেছেন, “অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার’র মেন” (ALL THE PRIME MINISTER'S MEN) শিরোনামে প্রচারিত তথ্যচিত্রটির বিষয়ে সরকারের ‘নিষ্ক্রিয়তা’ আবেদনকারীকে কীভাবে সংক্ষুব্ধ করেছে এবং নির্বাহী বিভাগ প্রচলিত আইন অনুযায়ী এ বিষয়ে দায়িত্ব পালনে কোথায় ‘ব্যর্থ’ হয়েছে, রিট আবেদনে তা দেখাতে পারেননি আবেদনকারী।



তাছাড়া আবেদনকারী আদালতে আসার আগে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকার চেয়ে কোনও আবেদন (উকিল নোটিস) করেননি। প্রতিকার চেয়ে উকিল নোটিস করলে আবেদনটির গ্রহণযোগ্যতার একটি যৌক্তিক কারণ দাঁড়াতো। কিন্তু সেটিও নেই। ফলে রিট আবেদনকারীর সংক্ষুব্ধ হওয়ার ‘যৌক্তিকতা নেই’ এবং রিটটি ‘গ্রহণযোগ্য নয়’ বলে মনে করছেন ৫ জন অ্যামিকাস কিউরি।



তবে অপর অ্যামিকাস কিউরি আব্দুল মতিন খসরু নিজের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, ‘যেহেতু এ তথ্যচিত্রটি প্রচারের মাধ্যমে একটা ‘আঘাত’ এসেছে, আদালত চাইলে এ বিষয়ে আদেশ দিতে পারে। এ বিষয়ে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা রিট আবেদনকারীকে সংক্ষুব্ধ করেছে। তাছাড়া এ বিষয়ে আইনি প্রতিকার চাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার থাকাতেই তিনি রিট আবেদনটি করেছেন।



৬ অ্যামিকাস কিউরির বক্তব্য শোনার পর আদালত আগামী বুধবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেলের এ এম আমিন উদ্দিনের বক্তব্য শুনতে চেয়েছেন। ওইদিনই রিট আবেদনটির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নে আদেশ আসতে পারে।



এর আগে গত ১০ ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত রিটের শুনানিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত বলেন, ‘আপত্তিকর কিছু সম্প্রচার বন্ধের বিটিআরসির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন আদালতের কাঁধের ওপর বন্দুক রাখা হচ্ছে? এখন এগুলো বন্ধ করা আর না করা সমান।’



এর আগে গেল সোমবার (০৮ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশে আল-জাজিরার সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে রিট আবেদনটি দায়ের করা হয়। আবেদনকারী হয়ে রিটটি দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম এনামুল কবির ইমন।



রিটে আল-জাজিরায় প্রচারিত ‘অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স মেন’ প্রতিবেদনটি ইউটিউব, টুইটার, ফেসবুকসহ সব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণের নির্দেশনা চাওয়া হয়।



গত ১ ফেব্রুয়ারি কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা টিভিতে “অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার’র মেন” (ALL THE PRIME MINISTER'S MEN) শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সম্প্রচার হয়। বাংলাদেশ সরকার এক বিবৃতিতে প্রতিবেদনটিকে ‘ভিত্তিহীন ও অপপ্রচারমূলক’ দাবি করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিবৃতিতেও প্রতিবেদনটির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।



