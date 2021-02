আল-জাজিরার প্রতিবেদন সরানোর নির্দেশ

“অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার’র মেন” (ALL THE PRIME MINISTER'S MEN) শিরোনামে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রকাশিত তথ্যচিত্রভিত্তিক প্রতিবেদনটি ইউটিউব, টুইটার, ফেসবুকসহ সব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে সরাতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।



বুধবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) আল-জাজিরা বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে রিটের ওপর রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেলের এ এম আমিন উদ্দিনের বক্তব্য শোনার পর এ আদেশ দেন বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ।



গত ১ ফেব্রুয়ারি কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা টিভিতে “অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার’র মেন” (ALL THE PRIME MINISTER'S MEN) শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সম্প্রচার হয়। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে প্রতিবেদনটিকে ‘ভিত্তিহীন ও অপপ্রচারমূলক’ দাবি করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিবৃতিতেও প্রতিবেদনটির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়ে।



০৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে আল-জাজিরার সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে রিট আবেদনটি দায়ের করা হয়। আবেদনকারী হয়ে রিটটি দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম এনামুল কবির ইমন।



রিটে আল-জাজিরায় প্রচারিত ‘অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স মেন’ প্রতিবেদনটি ইউটিউব, টুইটার, ফেসবুকসহ সব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণের নির্দেশনা চাওয়া হয়।



১০ ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত রিটের শুনানিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ বলেন, ‘আপত্তিকর কিছু সম্প্রচার বন্ধের বিটিআরসির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন আদালতের কাঁধের ওপর বন্দুক রাখা হচ্ছে? এখন এগুলো বন্ধ করা আর না করা সমান।’



ওইদিনই রিট আবেদনটির গ্রহণযোগ্যতার প্রাথমিক শুনানি নিয়ে একই বেঞ্চ এক আদেশে ৬ জন অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাদের মতামত জানাতে বলেন। আদেশের অনুলিপি ওইদিনই সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের কাছে পৌঁছে দেন হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখা।



১৫ ফেব্রুয়ারি আদালতের নিয়োগ দেয়া ৬ জন অ্যামিকাস কিউরি (আদালত-বন্ধু) রিটটির বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। ৬ আদালত-বন্ধুর মধ্যে ৫ জনেরই বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, এই রিট আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়, অপর একজন বলেছেন, আদালত চাইলে এ বিষয়ে আদেশ দিতে পারেন।



৬ অ্যামিকাস কিউরি হলেন- সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ জে মোহাম্মদ আলী, কামালুল আলম, ফিদা এম কামাল, আব্দুল মতিন খসরু, প্রবীর নিয়োগী ও শাহদীন মালিক। তাদের মধ্যে ৫ জনই একই মত দিলেও রিট নিয়ে ভিন্নমত দেন আব্দুল মতিন খসরু।



এদিকে আজ আল-জাজিরার প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচারের ঘটনায় সংবাদমাধ্যমটির ডিরেক্টর জেনারেল (এডিটর ইন চিফ) মোস্তেফা সরওয়াসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করা হয়েছে। বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এ মামলার আবেদন করা হয়েছে।



বুধবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মালেক ওরফে মশিউর মালেক বাদী হয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজেস্ট্রেট আশেক ইমামের আদালতে এ আবেদন করেন।



মামলার অন্য আসামিরা হলেন- যুক্তরাজ্য প্রবাসী ডেভিড বার্গম্যান, শায়ের জুলকার নাইন ওরফে সামি ও নেত্র নিউজের সম্পাদক তাসনিম খলিল।



মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজসে একই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সুনামহানি করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অপপ্রচার চালিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক অপরাধে লিপ্ত আছে। তারা যৌথভাবে তাদের অজ্ঞাতনামা সহযোগীদের নিয়ে ভুয়া মিথ্যা তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরি করে গত ১ ফেব্রুয়ারি রাতে “অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার’র মেন” (ALL THE PRIME MINISTER'S MEN) শিরোনামে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী একটি তথ্যচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করে। উক্ত প্রতিবেদন ইউটিউবেও ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। যা পরদিন বিভিন্ন মুদ্রিত ও অনলাইন পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।



এজাহারে আরও বলা হয়, আসামিরা উক্ত প্রতিবেদনে কোনও সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোনও বক্তব্য না দিয়ে এবং তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি উপস্থাপন না করেই ষড়যন্ত্রমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তিগত পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি ও সাক্ষাৎকারের ছবি ব্যবহার করে, কণ্ঠস্বর সম্পাদনা করে একটি কাল্পনিক ভুয়া, মিথ্যা ও সাজানো তথ্যচিত্রের প্রতিবেদন তৈরি করে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে আল-জাজিরা টেলিভিশনসহ ইউটিউবের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে অপপ্রচার করেছে। যা দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্রের সুনাম ও মর্যাদার হানি ঘটিয়েছে।



এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আসামিরা বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ১২৪/১২৪(এ)/১০৯/৩৪ ধারায় অপরাধ করেছে বলেও সেখানে বলা হয়।



