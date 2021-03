আল-জাজিরার সেই প্রতিবেদন ‘তাৎক্ষণিকভাবে সরাতে’ হাইকোর্টের রায় প্রকাশ

“অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার’র মেন” (ALL THE PRIME MINISTER'S MEN) শিরোনামে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রকাশিত তথ্যচিত্রভিত্তিক প্রতিবেদনটি সব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সরানোর পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) নির্দেশ দিয়ে রায় প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট।



রায়ে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম কর্তৃপক্ষ যেন প্রতিবেদনটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অনলাইন থেকে সরিয়ে নেয় এবং পুনরায় যেন আপলোড না করে সে বিষয়ে অনুরোধ জানাতে বলা হয়েছে।



সোমবার (১৫ মার্চ) বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ বিশেষ ক্ষমতাবলে স্বপ্রণোদিতভাবে ৩৭ পৃষ্ঠার এ রায় প্রকাশ করেন।



গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আল-জাজিরা বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে রিটের ওপর রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেলের এ এম আমিন উদ্দিনের বক্তব্য শোনার পর সব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রতিবেদনটি সরাতে বিটিআরসিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।



গত ১ ফেব্রুয়ারি কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা টিভিতে “অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার’র মেন” (ALL THE PRIME MINISTER'S MEN) শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সম্প্রচার হয়। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে প্রতিবেদনটিকে ‘ভিত্তিহীন ও অপপ্রচারমূলক’ দাবি করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিবৃতিতেও প্রতিবেদনটির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়ে।



০৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে আল-জাজিরার সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে রিট আবেদনটি দায়ের করা হয়। আবেদনকারী হয়ে রিটটি দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম এনামুল কবির ইমন।



রিটে আল-জাজিরায় প্রচারিত ‘অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স মেন’ প্রতিবেদনটি ইউটিউব, টুইটার, ফেসবুকসহ সব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণের নির্দেশনা চাওয়া হয়।



১০ ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত রিটের শুনানিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ বলেন, ‘আপত্তিকর কিছু সম্প্রচার বন্ধের বিটিআরসির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন আদালতের কাঁধের ওপর বন্দুক রাখা হচ্ছে? এখন এগুলো বন্ধ করা আর না করা সমান।’



ওইদিনই রিট আবেদনটির গ্রহণযোগ্যতার প্রাথমিক শুনানি নিয়ে একই বেঞ্চ এক আদেশে ৬ জন অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাদের মতামত জানাতে বলেন। আদেশের অনুলিপি ওইদিনই সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের কাছে পৌঁছে দেন হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখা।



১৫ ফেব্রুয়ারি আদালতের নিয়োগ দেয়া ৬ জন অ্যামিকাস কিউরি (আদালত-বন্ধু) রিটটির বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। ৬ আদালত-বন্ধুর মধ্যে ৫ জনেরই বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, এই রিট আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়, অপর একজন বলেছেন, আদালত চাইলে এ বিষয়ে আদেশ দিতে পারেন।



৬ অ্যামিকাস কিউরি হলেন- সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ জে মোহাম্মদ আলী, কামালুল আলম, ফিদা এম কামাল, আব্দুল মতিন খসরু, প্রবীর নিয়োগী ও শাহদীন মালিক। তাদের মধ্যে ৫ জনই একই মত দিলেও রিট নিয়ে ভিন্নমত দেন আব্দুল মতিন খসরু।



এদিকে আজ আল-জাজিরার প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচারের ঘটনায় সংবাদমাধ্যমটির ডিরেক্টর জেনারেল (এডিটর ইন চিফ) মোস্তেফা সরওয়াসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করা হয়েছে। বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এ মামলার আবেদন করা হয়েছে।



গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মালেক ওরফে মশিউর মালেক বাদী হয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজেস্ট্রেট আশেক ইমামের আদালতে এ আবেদন করেন।



মামলার অন্য আসামিরা হলেন- যুক্তরাজ্য প্রবাসী ডেভিড বার্গম্যান, শায়ের জুলকার নাইন ওরফে সামি ও নেত্র নিউজের সম্পাদক তাসনিম খলিল।



প্রতিবেদনটিকে কেন্দ্র করে আল-জাজিরার টেলিভিশনের বিরুদ্ধে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণের মামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের ফেডারেল আদালতে পরিষদের সভাপতি ড. রাব্বী আলম বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।



মামলায় আল-জাজিরা ইংরেজি, আল-জাজিরা মিডিয়া নেটওয়ার্ক, ডেভিড বার্গম্যান, কনক সরোয়ার, ইলিয়াস হোসেনসহ বেশ কয়েকজনকে বিবাদী করা হয়েছে।



