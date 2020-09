করোনায় প্রাণ দিলেন পুলিশের আরেক সদস্য

চলমান করোনায় জীবন উৎসর্গ করলেন সম্মুখযোদ্ধা খ্যাত বাংলাদেশ পুলিশের আরও এক সদস্য। তার নাম মো. আজিজুর রহমান চৌধুরী। তিনি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (চুক্তিভিত্তিক) হিসেবে বাংলাদেশ পু‌লিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের পলিটিক্যাল শাখায় কর্মরত ছিলেন।



করোনা আক্রান্ত হয়ে তিনি রাজধানীর মুগদা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।



শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুর সোয়া বারটায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।



আজিজুর রহমান চৌধুরী Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন‌টে‌লি‌জেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দি নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) বইটি তৈরির কাজে যুক্ত ছিলেন।



তিনি ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চে যোগদান করেন ২০০২ সালের ২৭ আগস্ট। তিনি ২০১৯ সালের ৩০ এপ্রিল স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সিক্রেট ডকুমেন্ট প্রণয়নের কাজে বিশেষ পারদর্শিতার কারণে সরকার তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করে।



আজিজুর রহমান চৌধুরী ১৯৫৯ সালের ১ মে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া থানার নন্দ নগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্রসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।



বাংলাদেশ পুলিশের ব্যবস্থাপনায় মরদেহ মরহুমের গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী মরদেহ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।



