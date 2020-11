বিদেশিদের নয়, নালিশ জনগণের কাছে দিন: বিএনপিকে কাদের

ফাইল ফটো

বিদেশিদের কাছে নয়, বিএনপিকে যদি নালিশ করতেই হয় তাহলে দেশের জনগণের কাছে করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।



বুধবার (২৫ নভেম্বর) তার সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংকালে তিনি এ আহ্বান জানান।



ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘‘আওয়ামী লীগে গণতন্ত্রের চর্চা নেই’- বিএনপির নেতাদের মুখে এমন বক্তব্য ভুতের মুখে রাম রাম ধ্বনির মতো। গণতন্ত্রহীনতা এবং অগণতান্ত্রিক চর্চা যাদের দলগত বৈশিষ্ট্য তাদের মুখে একথা ভুতের মুখে রাম রাম ধ্বনির মতো। বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন দলে এবং সরকারে ‘তথাকথিত বিএনপি মার্কা’ গণতন্ত্র চর্চাতো জাতি দেখেছে।’



‘যাদেরকে ১৯৯৬ সালে জনগণ আন্দোলন করে ক্ষমতা থেকে নামিয়েছে তারা এখন গণতন্ত্রের সবক দিচ্ছে- যা জনগণের সাথে প্রতারণা’ বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।



আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘বিএনপির গণতন্ত্র হচ্ছে রাতের বেলায় কারফিউ আর নিজ দলে বছরের পর বছর কমিটি গঠনে ব্যর্থ হওয়া। আবার কমিটি গঠন হলেও তা নিয়ে নিজ দলের অফিসে নিজেরা আগুন দেয়া। জন্মলগ্ন থেকে বিএনপি গণতন্ত্রের মুখোশ পরে চললেও তাদের নেতাদের মুখচ্ছবিতে জুলুমতন্ত্র আর সুবিধাবাদের প্রতিচ্ছবি বারবার ফুটে উঠে ‘



ওবায়দুল কাদের, ‘বিএনপির গণতন্ত্র চর্চার সাফল্য বলতে “হাওয়া ভবন” প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার হরণ করে দুর্নীতি লালন-পালন ও বিকাশ কেন্দ্র। বিএনপি নেতাদের কথা শুনলে মনে হয়, দেশটা তারা স্বাধীন করেছে আর আওয়ামী লীগ সাইড লাইনে বসে বসে দেখেছে।’



তিনি বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমেই এসেছে এদেশের স্বাধীনতা এবং দেশের স্বাধীনতার সুরক্ষা আওয়ামী লীগের হাত ধরেই এসেছে।’



বিএনপি কথায় কথায় বিভিন্ন দূতাবাসে নালিশ করে আর রাতের আঁধারে দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘তাদের মুখে দেশের সার্বভৌমত্বের কথা মানায় না।’



তিনি বিএনপির প্রতি প্রশ্ন রেখে বলেন, ‘তারা কীভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করবে? বিএনপির রাজনীতি এখন জনমুখী নয়, তাদের রাজনীতির মক্কা এখন পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরের মানুষ নয়। বিএনপি এখন তাকিয়ে থাকে টেমস নদীর তীরের দিকে।’



কাদের আরও বলেন, ‘বিএনপির নেতৃত্বের কোনও সক্ষমতা নেই, তারা নির্দেশ পালনকারী মাত্র। তাই জনগণ এখন বুঝতে পারছে- পুতুল কোথা থেকে নাচানো হয় আর সুতার টান কোথায়?’



সেতুমন্ত্রী বলেন, ‘এদেশের রাজনীতিতে সততা আর ত্যাগের প্রতীক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর পরিবার। বঙ্গবন্ধু পরিবারের হাতে কোন ভাঙা স্যুটকেস ছিলো না, যা থেকে বড় বড় জাহাজ বেরিয়ে আসবে, ছিলো শুধু জনগণের ভালোবাসা।‘



‘এদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু পরিবার ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। ক্ষমতা ভাগাভাগি আর উচ্ছৃষ্ট ভোগ করা বিএনপির ঐতিহ্য, আর ভোগ-বিলাস দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র বিএনপির মজ্জাগত। বিএনপি ক্ষমতাকে নিজেদের ভাগ্যবদলের উৎস মনে করে’- যোগ করেন কাদের।



বঙ্গবন্ধু পরিবার নিয়ে মনগড়া কথা এবং মিথ্যাচার বিএনপির বিকৃত মানসিকতা আর ইতিহাস বিকৃতির ধারাবাহিকতা মাত্র বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।



আগামী ২ বছরের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা WHO, FAD এবং OIE কর্তৃক One health global leaders group on Antimicrobial Resistance এর কো-চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ায় দেশের জনগণ ও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান ওবায়দুল কাদের।



ব্রেকিংনিউজ/আরএইচ/এমআর