আল-জাজিরাকে পাল্টা জবাব দিতে সরকার ‘ব্যর্থ’: আমীর খসরু

“অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার’র মেন” (ALL THE PRIME MINISTER'S MEN) শিরোনামে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকার তার পাল্টা জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।



শুক্রবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীর মুক্তির দাবিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন মন্তব্য করেন।



তিনি বলেন, ‘দেশে আইনের শাসন না থাকায় অপশাসন চলছে। সরকার সারা দেশের মানুষকে জিম্মি করে একদলীয় বাকশালী শাসন কায়েম করেছে।’



আমীর খসরু বলেন, ‘বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আসলাম চৌধুরীকে ৬ বছর ধরে আটক করে রাখা হয়েছে। আটকের ৬ মাস পর থেকে এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা হয়েছে। সবশেষ ৮ বছর আগের শাহবাগের একটি ঘটনার মামলায় তাকে রিমান্ডে নিয়েছে।’



তিনি বলেন, ‘আল-জাজিরার প্রতিবেদন নিয়ে সরকারের কাছে কোনও উত্তর না থাকায় পুরোনো স্বভাবের বশে তারা বিএনপি-জামায়াতকে দায়ী করছে।’



সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।



গত ১ ফেব্রুয়ারি কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা টিভিতে “অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার’র মেন” (ALL THE PRIME MINISTER'S MEN) শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী তথ্যচিত্র প্রতিবেদন সম্প্রচার হয়। বাংলাদেশ সরকার এক বিবৃতিতে প্রতিবেদনটিকে ‘ভিত্তিহীন ও অপপ্রচারমূলক’ দাবি করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিবৃতিতেও প্রতিবেদনটির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।



তবে বিএনপি বলছে, আল-জাজিরার প্রতিবেদনের মধ্যে দিয়ে দেশে-বিদেশে সরকারের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। সরকার মুখ লুকোনোর জায়গা পাচ্ছে না। এ প্রতিবেদন রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে।



ব্রেকিংনিউজ/এমআর