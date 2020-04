ইরফানের মৃত্যু ‘হৃদয় বিদারক’ সংবাদ, স্ট্যাটাস ফারুকীর

সবাইকে চোখের জলে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন বাংলাদেশের ‘ডুব’ খ্যাত বলিউডের প্রভাবশালী অভিনেতা ইরফান খান। গুণী নির্মাতা মোস্তাফা সারোয়ার ফারুকীর ‘ডুব’ ছবিটিতে বাংলাদেশের রোকেয়া প্রাচী, তিশা ও ওপার বাংলার পর্নো মিত্রের সঙ্গে ছিলেন বলিউডের ইরফান খানের মতো একজন নামিদামি অভিনেতা। ‘ডুব’ ছবির মধ্য দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শকরা যাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন সেই ইরফান খান এখন মায়ার পৃথিবী থেকে অনেক দূরে।



বুধবার (২৯ এপ্রিল) ভারতের মুম্বাইয়ে কোকিলাবেন হাসপাতালের নিবির পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এর মাত্র ৪ দিন আগেই জয়পুরে মা সইদা বেগম মারা যান। অসুস্থ থাকায় মাকে শেষ দেখাও দেখতে পারেননি তিনি।



ইরফান খানের মৃত্যুর খবরে স্বাভাবিকভাবেই মুষড়ে পড়েছেন পরিচালক মোস্তাফা সারোয়ার ফারুকী।



বুধবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেয়া এক স্ট্যাটাসে ফারুকী লিখেন- Oh no! What a heartbreaking news to wake up to! (ওহ না! ঘুম থেকে ওঠেই কী হৃদয় বিদারক সংবাদ!)



সেই স্ট্যাটাসের নিচে Debbrata Mukherjee (দেবব্রত মুখার্জি) নামে একজন ফারুকীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন- ‘খবরটা শুনেই আপনার কথা মনে হয়েছে। আপনার জন্য খুব শকিং হওয়ার কথা। তার আত্মার শান্তি কামনা করি’।



ইতোমধ্যে ফারুকীর সেই স্ট্যাটাসটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। প্রায় পৌনে ৭ হাজার লাইক পড়েছে তাতে।



২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ‘নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার’ আক্রান্ত হন বহু জনপ্রিয় ছবির এই অভিনেতা। ওই বছরেরই ১৫ মার্চ টুইটে নিজেই জানান নিজের ক্যান্সারের কথা। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। ফিরছিলেন প্রিয় সুটিং সেটেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেই হতো তাকে।



ইরফান খান অভিনীত শেষ ছবি ‘আংরেজি মিডিয়া’ মুক্তি পায় চলতি বছরের ১৩ মার্চ। অসুস্থতার কারণে শেষ ছবির প্রচারণায়ও অংশ নেয়া হয়নি তার। তবে



