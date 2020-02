বাংলাদেশের বিশ্ব জয়: যেভাবে খবরের শিরোনাম করেছে ভারতের মিডিয়াগুলো

যুব বিশ্বকাপের শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনালে শক্তিশালী ভারতকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করার পর গোটা বিশ্ব ক্রিকেট বাংলাদেশকে প্রশংসায় ভাসাচ্ছে। বিশ্বের কিংবদন্তি ক্রিকেট তারকারাও বাংলাদেশের জয়কে দেশটির ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন বলে মনে করছেন। দেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটার থেকে শুরু করে স্যার ভিভ রিচার্ডস, ইয়ান বিশপ, জেপি ডুমিনি, হরভজন, সিং, মোহাম্মদ কাইফ, ইরফান পাঠান, হার্শা ভোগলে, শোয়েব মালিকরা প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন আকবর আলীদের।



বাংলাদেশের যুব বিশ্বকাপ জয়ের খবর শিরোনাম হয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতেও। এ নিয়ে সরব ভারতের মিডিয়াগুলো। সাধারণত, বাংলাদেশকে খাটো করে দেখা কিংবা অবমূল্যায়িত করার একটা প্রবণতা দেখা যায় ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোতে। এবার খোদ ভারতকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খবর কিভাবে ছাপাচ্ছে ভারতের পত্রপত্রিকাগুলো, চলুন দেখে নিই একনজরে।



কলকাতা টোয়েন্টিফোর ডটকম শিরোনাম করেছে- ‘গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ’।



এই সময় শিরোনাম করেছে, ‘বাংলাদেশ বিশ্বজয়ী’। তারা আরও একটি প্রতিবেদনের শিরোনামে লিখেছে ‘ইতিহাস লিখলেন ১১ বাঙালি, ফাইনালে ভারতকেহ হারিয়ে বিশ্বজয়ী বাংলাদেশ’।



আনন্দবাজার পত্রিকা তাদের অনলাইন সংস্করণে বাংলাদেশের জয় ছাপিয়ে সামনে এনেছে ম্যাচ শেষে অল্পস্বল্প হাতাহাতির বিষয়টি। খবরের শিরোনাম করেছে- ‘প্রায় হাতাহাতিতে শেষ হল দ্বৈরথ’।



ভারতের আরেক শীর্ষ গণমাধ্যম হিন্দুস্থান টাইমস শিরোনাম করেছে- ‘Bishnoi’s heroics in vain as Bangladesh beat India to clinch maiden U19 World Cup title.’ (বৃথা গেল বিষ্ণোইর নায়কোচিত প্রচেষ্টা, ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশের প্রথম শিরোপা জয়)।



‘Bangladesh Beat India To Win Maiden Under-19 World Cup Title’ (ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশের প্রথম অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জয়)- এমন শিরোনাম করেছে এনডিটিভি।



অন্যদিকে টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরের শিরোনাম- ‘Bangladesh beat India to win maiden ICC U-19 World Cup title.’ (ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশের প্রথম আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জয়)।



ম্যাচ শেষে হাতাহাতির বিষয়টি সবচেয়ে বড় করে সামনে এনেছে ইন্ডিয়া টুডে। তারা শিরোনাম করেছে- ‘U19 WC: Priyam Garg holds Bangladesh players responsible for ugly scuffle after final.’ (ফাইনাল শেষে হাতাহাতির জন্য প্রিয়াম গার্গ বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের দুষেছেন।’



যুব বিশ্বকাপ নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন করেছে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। এক প্রতিবেদনের শিরোনাম এরকম- ‘Neighbourhood heroes.’ (প্রতিবেশী নায়কেরা)। অপর একটির শিরোনামে লিখেছে- ‘Wonderful story of Bangla cricket.’ (বাংলা ক্রিকেটের বিস্ময়কর গল্প)।



দ্য টেলিগ্রাফ ভারতকে কাঁদিয়ে বাংলাদেশের বিশ্বজয়কে শিরোনাম করেছে এভাবে- ‘Heartbreak for India boys.’(হৃদয় ভাঙল ভারতের ছেলেদের)।



তবে বাংলাদেশের কাছে ভারতের হার নিয়ে কোনও প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি দ্য হিন্দু।



ব্রেকিংনিউজ/এমআর