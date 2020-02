ভালোবাসা দিবসে স্ত্রীকে নিয়ে রুবেলের ছবি ও স্ট্যাটাস ভাইরাল

২০১৪ সালে মডেল নাজনীন আক্তার হ্যাপীকে ঘিরে এলোমেলো হয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার রুবেল হোসেনের জীবন। রুবেলের বিরুদ্ধে ওইসময় নারী নির্যাতন মামলায় ধর্ষণের অভিযোগও তুলেন হ্যাপী। তবে অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় মুক্ত হন রুবেল। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তার সেই বোলিং স্পেলটি এখনও ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে।



হ্যাপী-কাণ্ড শেষে ২০১৬ সালে অনেকটা চুপিসারেই ইসরাত জাহান দোলাকে বিয়ে করেন। ২০১৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর ছেলে সন্তানের বাবা হন রুবেল। এখন সুখেই দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছেন তারা।



এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে একটি যুগলবন্দি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন এই গতিতারকা। সেইসঙ্গে সবাইকে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।



নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা তিনি ওই ছবির ক্যাপশনে রুবেল লিখেন- ‘You are my life, You are my inspiration, You are my everything, I love you ♥️’ (তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার উৎসাহ, তুমিই আমার সবকিছু, আমি তোমাকে ভালোবাসি)।



পোস্ট করা সেই ছবির স্ট্যাটাসে ভালোবাসার চিহ্ন যুক্ত করে পোস্টটি স্ত্রী দোলাকে ট্যাগ করেন রুবেল।



ভ্যালেন্টাইনস ডে’তে রুবেল-দোলা দম্পতির এ ছবি সোসাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে গেছে। ভক্ত-সমর্থকরা তাদের অভিনন্দনে ভাসাচ্ছেন। ওই পোস্টটিতে এ পর্যন্ত ৩৯ হাজার লাইক ও ১২শ কমেন্ট পড়েছে।



কমেন্টে জান্নাত রহমান সোহা (Jannat Rahman Soha) নামে একজন লিখেছেন- মাশাআল্লাহ দুইজনকেই সুন্দর লাগছে ..যদিও এটা দুই বছর আগের পিক। দুইজনের জন্য অনেক দোয়া ও শুভকামনা রইলো...

একজন উত্তম জীবনসঙ্গী পাওয়া ..লাইফের অন্যতম সেরা ভাগ্য ...

যা সবার ভাগ্যে থাকে না...

































